Kartepe'deki Otelin Ruhsatı İptal Edildi

06.01.2026 18:39
The Green Park Kartepe Resort Otel'in ruhsatı, mevzuata aykırı eksiklikler nedeniyle iptal edildi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki, kayak oteli The Green Park Kartepe Resort Otel'in iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, mevzuata aykırı eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle Kartepe Belediyesi tarafından iptal edildi.

Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe'de bulunan The Green Park Kartepe Resort Otel, denetlendi. Denetimlerin ardından belirlenen mevzuata aykırı eksiklikler, verilen süre içerisinde tamamlanamadı. Bunun üzerine otelin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Kartepe Belediyesi, ilçedeki kış turizminin önemli tesislerinden biri olan otele ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlgili kurumlarca, ilçemizde faaliyet gösteren Kartepe Turizm A.Ş. (The Green Park Kartepe Resort Otel)'de yapılan denetimler sonucunda, mevzuata aykırı eksiklikler tespit edilmiştir. Söz konusu eksiklikler yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edilmiş, mevzuat çerçevesinde süre verilmiştir. Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, otelin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir."

Kaynak: DHA

