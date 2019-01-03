Son Dakika Haberleri: Kartepeli Kadınların Bowling Keyfi

Kartepeli Kadınların Bowling Keyfi

1 saat önce

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri bowling turnuvasında bir araya geldiler. Bowling turnuvasında gönüllerince eğlenen kadınlar, heyecanlı bir mücadele verdiler.

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Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü İstasyon, Fatih Sultan Mehmet, Köseköy Kadın Spor Merkezleri üyeleri Bowling Turnuvası'nda bir araya geldiler. Sosyal belediyecilikte örnek olan Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyelerini turnuvada bir araya getirerek yeni üyelerle tanışma ve kaynaşma fırsatı sağladılar.

ÜZÜLMEZ'E TEŞEKKÜR

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Kartepe'de kadınlarımız sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini yaşamaktadırlar. Kadınlarımızın sosyal hayatın içerisinde olması ruhsal motivasyon ve huzur açısından çok önemlidir. Kadınlar Kulübümüz aracılığı ile ulaştığımız Kartepeli kadınların projelerimize sahip çıkmaları bizleri memnun etmektedir" derken, Kartepeli kadınlar düzenlenen etkinlikler ve desteklerden dolayı Başkan Üzülmez'e teşekkürlerini ilettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:14 Kaynak: Bültenler

Köseköy, Fatih Sultan Mehmet, Kartepe, Güncel
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