Kaş Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Ulutaş, toplantıda, belediye olarak hizmetlere devam ettiklerini, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin yaşanmasına rağmen Kaş'ın turizmde gelişme katettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçilen toplantıda, Gömbe Mahallesi 1/1000 ölçekli ilave-revizyon imar planı, Kaş Balıkçı Barınağı, Kaş Merkez ve Çerçiler mevkisi revizyon imar planları başta olmak üzere bazı maddeler oybirliğiyle kabul edildi.

Kalkan Mahallesi'nde kadastro çalışmaları için 6 bilirkişi belirlenen mecliste, ilçedeki eski otogarın yerine yapılacak katlı otopark, pazaryeri ve yaşam alanı projesinin de tanıtımı yapıldı.

İlçenin kırsal 33 mahallesinde kamu yararı kararının alındığı toplantıda, belediye başkan yardımcılarının ücretleri de belirlendi.