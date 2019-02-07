Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Su İçinde Kalan Seralar Sezonu Erken Kapattı

Kaş'ta Su İçinde Kalan Seralar Sezonu Erken Kapattı

1 saat önce

Kaş'ta su içinde kalan seralar sezonu erken kapattıANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle 500 dönüm sera alanı su altında kalırken, 1500 dönümün ise su baskını tehdidi altında olduğu bildirildi.

Kaş'ta Su İçinde Kalan Seralar Sezonu Erken Kapattı, System.String[]
Kaş'ta su içinde kalan seralar sezonu erken kapattı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle 500 dönüm sera alanı su altında kalırken, 1500 dönümün ise su baskını tehdidi altında olduğu bildirildi.
Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer Kaş genelinde 2O bin dönüm sera alanı bulunduğunu belirterek, Kınık, Ova, Yeşilköy ve Patara Mahallesi Göl mevkisinde 2 bin dönüm sera alanının 500 dönümünü su bastığını, bin 500 dönümünün ise su baskını tehdidi altında olduğunu ifade etti.
Bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle sulak alandaki taban suyu çok yükseldiğini kaydeden Süer, "Dağlardan gelen yağmur suyuyla da su seviyesi çok yükseldi. Burada ciddi bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Bu alanın deniz seviyesinden aşağıda olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü denizin çok dalgalı olduğu günlerde kanal taşıyor, su geri geliyor, denize akmıyor. Kanal üzerinde suyun geçişini azaltan dar köprüler var. Yetkililerin bu alanda bilimsel bir çalışma yapılarak soruna kalıcı bir çözüm bulmasını istiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kanallarda temizleme çalışması başlatıldı ancak burada kalıcı çözüm ve su baskınından mağdur olan vatandaşlarımıza da yardım bekliyoruz. Zarar tespit çalışmaları daha devam ediyor." dedi.
Öte yandan Kınık Mahallesi'nde gece saatlerinde dolu yağdığı ancak olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

su baskını, Antalya, 3. Sayfa
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