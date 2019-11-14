Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın katılma hakkı elde ettiği 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde de ülkeyi sevindirmeye devam edeceğini söyledi.