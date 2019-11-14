Kasapoğlu: "İnşallah ülkemiz en güzel şekliyle turnuvada oynayıp milletimizi gururlandırmaya,...
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın katılma hakkı elde ettiği 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde de ülkeyi sevindirmeye devam edeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:04 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın katılma hakkı elde ettiği 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde de ülkeyi sevindirmeye devam edeceğini söyledi.
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