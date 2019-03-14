Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili 20 Şüpheli Hakkında Kırmızı Bülten

Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili 20 Şüpheli Hakkında Kırmızı Bülten

1 saat önce

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili 20 Şüpheli Hakkında Kırmızı Bülten, System.String[]
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 15 Kasım 2018'de 18 şüpheli ve 21 Aralık 2018'de de 2 şüpheli hakkında kırmızı bülten talebinde bulunulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, İnterpol Genel Sekreterliğince başvuruya istinaden toplam 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı kaydedildi.

Bülten uyarınca, 20 şüpheli dünyanın her yerinde aranacak.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:00 Kaynak: AA

Twitter, Cemal Kaşıkçı, Güncel
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