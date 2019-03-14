Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili 20 Şüpheli Hakkında Kırmızı Bülten
1 saat önce
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Adalet Bakanlığı
tarafından Twitter
'dan yapılan açıklamada, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 15 Kasım 2018'de 18 şüpheli ve 21 Aralık
2018'de de 2 şüpheli hakkında kırmızı bülten talebinde bulunulduğu anımsatıldı.
Açıklamada, İnterpol Genel Sekreterliğince başvuruya istinaden toplam 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı kaydedildi.
Bülten uyarınca, 20 şüpheli dünyanın her yerinde aranacak.
Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan
'ın İstanbul
Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:00 Kaynak: AA
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