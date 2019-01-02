Kaşıkçı'nın Ölümünü Eleştiren Programa Suudi Arabistan'da Yasak
53 dakika önce
Dijital platformda yayınlanan Patriot Act isimli programda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini eleştiren bölüm, Suudi Arabistan'da erişime kapatıldı.
Dijital platformda yayınlanan Patriot Act isimli programda Cemal Kaşıkçı
'nın öldürülmesini eleştiren bölüm, Suudi Arabistan
'da erişime kapatıldı.
Hasan Minjah isimli komedyen, Patriot Act isimli programda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi krizinde yaşanan gelişmeleri eleştirdi. Minjah programında Suudi Arabistan hükümetine yönelik ağır ifadelerde bulundu. Bunun üzerine Patriot Act isimli programın Kaşıkçı cinayeti üzerine hazırlanmış bölümü Suudi Arabistan'da erişime kapatıldı.
Minjah programda Kaşıkçı cinayeti için, "Suudiler onun ortadan kaybolmasını açıklamakta çok zorlanıyor.Onun konsolosluktan sağ salim çıktığını söylüyorlar, yaşıyor gibi görünmesini sağlamak için dublör kullanıyorlar. Bir noktadan sonra onun Jackie Chan
misali bir boğuşmada öldüğünü söylüyorlar. Söylemedikleri tek şey serbest solo kaya tırmanmasında yaşanan bir kaza sonucu öldüğü" ifadelerini kullandı. - RİYAD
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:49 Kaynak: İHA
Norveç Başbakanı, Norveçlilerden En Az İki Çocuk Yapmalarını İstedi
Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun
Danimarka'da Tren Kazası, İlk Belirlemelere Göre 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Komşu Çocuğuna Cinsel İstismara 100 Yıl Hapis