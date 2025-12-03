Kasım Ayı Fiyat Artışları ve Düşüşleri - Son Dakika
Ekonomi

Kasım Ayı Fiyat Artışları ve Düşüşleri

Kasım Ayı Fiyat Artışları ve Düşüşleri
03.12.2025 10:43
Evcil hayvan ürünleri %16,97 artarken, taze sebzeler %9,52 ucuzladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 6,9 ile patates, yüzde 6,59 ile margarin, yüzde 6,01 ile diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve yüzde 5,89 ile tereyağı yer aldı.

EN ÇOK TAZE SEBZELER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.

EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI PATLADI

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kasımda fiyatı en çok artan evcil hayvan ürünleri oldu

TAZE SEBZE FİYATLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Kasımda fiyatı en çok artan evcil hayvan ürünleri oldu
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

