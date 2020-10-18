Kasımpaşa maçının ardından

Mehmet Altıparmak: Rakibimize 1 puan verdik

Atılay Canel: Taraflı bir maç yönetildi

"Galibiyet bizim hakkımızdı"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 5'inci haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak yaptığı açıklamada, "Özellikle maçın ilk 30, 35 dakikasında oyunun hakimiydi. İstediğimiz pozisyonlara girdik, istediğimiz oyunu oynadık. Ancak bir türlü golü bulamadık. İlk 4 haftada ligin en çok pozisyona giren takımıydık. Bugün de bunu devam ettirdik. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlarda öne geçmiş olsak, kazanabilirdik. Rakibimiz de 35 ve 45'inci dakikalar arasında iyi oynadı. Sonrasında 2 değişiklik yaptık. Golü çabuk bulduk. Sonraki bölümde rakibimizi uzun topla oynamaya mahkum ettik. Bu da uzun topları alarak bizi pozisyona sokacaktı. Düşündüğümüz gibi de oldu. Özellikle rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra yakaladığımız pozisyonlar var. Ne yazık ki gole çeviremedik. Onların da pozisyonları vardı. Maçın tamamına bakınca daha çok isteyen taraf Kasımpaşa'ydı. Rakibimize 1 puan verdik diyebilirim. Takımın istek ver arzusu bizim için önemliydi. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu maç öncesinde görsel bir şölenle bizi buraya gönderdiler. Galibiyeti onlara armağan etmek istiyorduk. Maçın sonucu kardeşçe bitti. Şimdi Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.ATILAY CANEL: TARAFLI BİR MAÇ YÖNETİLDİMaçın tamamında net pozisyonlara giren tarafın kendileri olduğunu belirten Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise "1'inci dakikadan 97'nci dakikaya kadar tek taraflı bir maç yönetildi. Biz bunu böyle olacağını biliyorduk. Geçen sene de bu hakem 2 maçımızı yönetti. Ancak bu maç öncesinde VAR'daki hakemin 2 penaltımızı vermeyeceğini kestiremedik. Kırmızı karttan önce el vardı, döndü pozisyonda kırmızı kartı bize gösterdik. Yediğimiz golden önce bizim atmamız gerekirken, rakibimiz attı. Bizim yapacağımız bir şey yoktu. Deneme tahtası gibi oyunun içine girdik bu hafta. İlk yarı 3 tane net pozisyonumuz var. Aynı şekilde 2'nci yarıda da öyle. Son dakika boş kaleye atamadığımız bir pozisyon var. Maçın böyle olacağını tahmin etmiştik" şeklinde konuştu."GALİBİYET BİZİM HAKKIMIZDI"

Jimmy Durmaz'ın kırmızı kartından önce Kasımpaşalı futbolcunun elle oynadığını belirten Canel, "Jimyy'den önce rakibin elle kestiği bir pozisyon var. Biz rakibe 2 puan hediye ettik. Galibiyet bizim hakkımız diye düşünüyoruz. Gollük pozisyonlara biz girdik. Rakibimizin 1 pozisyon dışında pozisyonu yoktu. Aynı hakem geçen sene de 2 maçımızı yönetti" diye konuştu.