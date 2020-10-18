Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Kasımpaşa maçının ardından

18.10.2020 18:50
Kasımpaşa maçının ardından, System.String[]

Mehmet Altıparmak: Rakibimize 1 puan verdikAtılay Canel: Taraflı bir maç yönetildi"Galibiyet bizim hakkımızdı"Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 5'inci haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Mehmet Altıparmak: Rakibimize 1 puan verdik

Atılay Canel: Taraflı bir maç yönetildi

"Galibiyet bizim hakkımızdı"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 5'inci haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak yaptığı açıklamada, "Özellikle maçın ilk 30, 35 dakikasında oyunun hakimiydi. İstediğimiz pozisyonlara girdik, istediğimiz oyunu oynadık. Ancak bir türlü golü bulamadık. İlk 4 haftada ligin en çok pozisyona giren takımıydık. Bugün de bunu devam ettirdik. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlarda öne geçmiş olsak, kazanabilirdik. Rakibimiz de 35 ve 45'inci dakikalar arasında iyi oynadı. Sonrasında 2 değişiklik yaptık. Golü çabuk bulduk. Sonraki bölümde rakibimizi uzun topla oynamaya mahkum ettik. Bu da uzun topları alarak bizi pozisyona sokacaktı. Düşündüğümüz gibi de oldu. Özellikle rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra yakaladığımız pozisyonlar var. Ne yazık ki gole çeviremedik. Onların da pozisyonları vardı. Maçın tamamına bakınca daha çok isteyen taraf Kasımpaşa'ydı. Rakibimize 1 puan verdik diyebilirim. Takımın istek ver arzusu bizim için önemliydi. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu maç öncesinde görsel bir şölenle bizi buraya gönderdiler. Galibiyeti onlara armağan etmek istiyorduk. Maçın sonucu kardeşçe bitti. Şimdi Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.ATILAY CANEL: TARAFLI BİR MAÇ YÖNETİLDİMaçın tamamında net pozisyonlara giren tarafın kendileri olduğunu belirten Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise "1'inci dakikadan 97'nci dakikaya kadar tek taraflı bir maç yönetildi. Biz bunu böyle olacağını biliyorduk. Geçen sene de bu hakem 2 maçımızı yönetti. Ancak bu maç öncesinde VAR'daki hakemin 2 penaltımızı vermeyeceğini kestiremedik. Kırmızı karttan önce el vardı, döndü pozisyonda kırmızı kartı bize gösterdik. Yediğimiz golden önce bizim atmamız gerekirken, rakibimiz attı. Bizim yapacağımız bir şey yoktu. Deneme tahtası gibi oyunun içine girdik bu hafta. İlk yarı 3 tane net pozisyonumuz var. Aynı şekilde 2'nci yarıda da öyle. Son dakika boş kaleye atamadığımız bir pozisyon var. Maçın böyle olacağını tahmin etmiştik" şeklinde konuştu."GALİBİYET BİZİM HAKKIMIZDI"

Jimmy Durmaz'ın kırmızı kartından önce Kasımpaşalı futbolcunun elle oynadığını belirten Canel, "Jimyy'den önce rakibin elle kestiği bir pozisyon var.  Biz rakibe 2 puan hediye ettik. Galibiyet bizim hakkımız diye düşünüyoruz. Gollük pozisyonlara biz girdik. Rakibimizin 1 pozisyon dışında pozisyonu yoktu. Aynı hakem geçen sene de 2 maçımızı yönetti" diye konuştu.

Mehmet Altıparmak, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar geldi Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu Gaziantep'in yeni transferi Kevin Mirallas, 2 dakikada 2 sarı kart görüp oyundan atıldı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı
Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak         
18:42
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı         
17:25
Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim         
16:59
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'nde bayrağımızı dalgalandırdık Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'nde bayrağımızı dalgalandırdık         
15:59
Kalp krizi geçirerek öldüğü sanılan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Kalp krizi geçirerek öldüğü sanılan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:04
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti         
10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor         
09:55
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 19:00:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei