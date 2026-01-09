Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde şehitler ve gazeteciler anılacak

Kastamonu'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ebediyede irtihal eden gazeteciler ve şehitler için mevlid-i şerif programı düzenlecek ve 200'den fazla öğrencinin katılımıyla satranç turnuvası gerçekleştirilecek.

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlenecek. Bu kapsamda Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) ile Satranç Federasyonu İl Temsilciliği'nin ortaklığında 10 Ocak Cumartesi günü Merkez Spor Salonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Özel Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda destek vereceği turnuvaya 200'ün üzerinde öğrencinin katılım sağlaması bekleniyor. Turnuvada dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli ödüller verilecek.

Kastamonu Gazeteciler Derneği tarafından şehitler ve 1,5 asırdır Kastamonu yerel basınına hizmet eden ve ebediyete irtihal eden tüm gazetecilerin ruhları için 10 Ocak Cumartesi akşamı Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nde mevlid-i şerif programı düzenlecek. Kastamonu Müftülüğü'nün iş birliğiyle gerçekleştirilecek hatim duası ve mevlid programına tüm vatandaşları davet eden KGD Başkanı İzzet Sarı, "Şehitlerimize ne kadar minnet duysak ve dua etsek azdır. Şehitlerimiz ve Kastamonu'nun gelişimi için bir buçuk asırdır mücadele veren yerel gazetelerimize hizmet vermiş olan ve ebediyete irtihal eden gazetecilerimizin ruhları için bir aydır Taşköprülü din görevlileri tarafından ayrı ayrı hatim indirildi. Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camiinde 10 Ocak Cumartesi günü akşam ile yatsı namazı arası okunacak olan mevlid-i şerif ve hatim duası programına tüm halkımız davetlidir" dedi. - KASTAMONU