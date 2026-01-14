Kastamonu'da 28 Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 28 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi tutuklandı. - KASTAMONU
