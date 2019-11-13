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Kastamonu'da akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi
6 saat önce
Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:42 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, bir ayının istasyona geldiğini gördü. Bir süre çevrede dolaşan ayı, akaryakıt istasyonu çalışanlarını görünce de hızla kaçarak gözden kayboldu.
Ayının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri, sosyal medyada da ilgi çekti.
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