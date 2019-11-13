Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi
Son Dakika Güncel Kastamonu'da akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi - Son Dakika

Kastamonu'da akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi

6 saat önce

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kastamonu'da akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi, System.String[]

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, bir ayının istasyona geldiğini gördü. Bir süre çevrede dolaşan ayı, akaryakıt istasyonu çalışanlarını görünce de hızla kaçarak gözden kayboldu.

Ayının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri, sosyal medyada da ilgi çekti.

Bahçelievler Mahallesi, Kastamonu, Azdavay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 18:03:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]