Kastamonu'da barışmak için buluşan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da barışmak için buluşan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika

Kastamonu'da barışmak için buluşan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

6 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, aralarında husumet olan ve barışmak üzere bir araya gelen 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kastamonu'da barışmak için buluşan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, aralarında husumet olan ve barışmak üzere bir araya gelen 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İlçeye bağlı Kızılcaören köyünde yaşayan ve aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 2 ailenin üyeleri, barışmak üzere ilçeye bağlı Alatarla köyündeki bir iş yerinin önünde buluştu. Aileler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada, Süleyman Doğan (49) ve Ertan Doğan (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hasan Doğan (78), Satı Doğan (30) ve Namık Doğan (48) ise ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Namık Doğan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştığı iddia edilen A.Y, S.Y. ve K.Y, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ile İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, köye gelerek olay hakkında bilgi aldı.

Kızılcaören, Kastamonu, Taşköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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