14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi
22.12.2025 18:16
Kastamonu'da apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Eser Mumcuoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan nişanlısı hakkında beraat kararı verildi.

Kastamonu'da apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Eser Mumcuoğlu'nun ölümüne ilişkin, kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan nişanlısı S.Ö. hakkında beraat kararı verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık S.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

BERAAT ETTİ

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Hayatımın hiçbir aşamasında ne bir kadına ne de bir canlıya zarar vermedim. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, beraatımı talep ediyorum." dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığın beraatına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

27 Şubat'ta Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 14'üncü katındaki daireden düşen 30 yaşındaki Eser Mumcuoğlu hayatını kaybetmiş, olay sırasında dairede bulunan nişanlısı S.Ö. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Sanık, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Suç, Son Dakika

