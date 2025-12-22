14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi

Kastamonu'da apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Eser Mumcuoğlu'nun ölümüne ilişkin, kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan nişanlısı S.Ö. hakkında beraat kararı verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık S.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

BERAAT ETTİ

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Hayatımın hiçbir aşamasında ne bir kadına ne de bir canlıya zarar vermedim. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, beraatımı talep ediyorum." dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığın beraatına karar verdi.