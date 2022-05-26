Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 2 samanlık yandı - Son Dakika
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Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 2 samanlık yandı

26.05.2022 17:25
Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 2 samanlık yandı

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 2 samanlık tamamen yandı.

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 2 samanlık tamamen yandı.

Merkeze bağlı Başören köyünde Halil Timzan'a ait ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan Emin Timzan'a ait ev ile 2 samanlığa da sıçradı.

İhbar üzerine köye Kastamonu Belediyesi itfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin başka evlere de sıçramaması için çaba sarf ettiği yangın, kontrol altına alındı. Yangında 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan köyde 16 Şubat'ta çıkan yangında da 15 ev yanmıştı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 2 samanlık yandı - Son Dakika


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