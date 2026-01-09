Kastamonu'da Düğün Kavgası: 2 Kardeşe 15 Yıl, Dayıya 25 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kastamonu'da Düğün Kavgası: 2 Kardeşe 15 Yıl, Dayıya 25 Yıl Hapis

Kastamonu\'da Düğün Kavgası: 2 Kardeşe 15 Yıl, Dayıya 25 Yıl Hapis
09.01.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da düğün sonrası yaşanan kavgada, Ersoy Demirci'nin ölümüne sebep olan 2 kardeş ve dayısı hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın yargılamasında, bozulan kararın ardından tekrar hakim karşısına çıkan iki kardeş 15'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, daha önce beraat eden dayı ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Temmuz 2023 tarihinde Seydiler ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar A., Aydoğan A., Hakan A. ve Burak Y., ile anneleriyle ilişki yaşadığını öne sürdükleri Ersoy Demirci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ersoy Demirci aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yaşar A., Aydoğan A., Hakan A. ve Burak Y. tutuklandı. Soruşturma sürecinde Burak Y., yargılama aşamasında ise Hakan A. tahliye edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yaşar A. ve kardeşi Aydoğan A., "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiği gerekçesiyle ve sanıkların sabıkalarının bulunmaması sebebiyle iyi hal indirimi uygulanarak cezaları 15 yıla düşürüldü. Hakan A. ve Burak Y. hakkında ise suça iştirak ettiklerine dair yeterli delil bulunamadığı için beraat kararı verildi.

Karar sonrası İstinaf Mahkemesine giden dava açın bozma kararı verildi. Tekrar Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanıklar için müebbet hapis cezası talep etti.

Duruşmada savunma yapan Aydoğan A., "Ben kardeşimi kurtarmaya çalıştım. Ersoy, kardeşimi aracın içerisine sıkıştırıp boğazlamıştı. Kardeşimi kurtarmaktan başka bir suçum yok. Kamera kayıtlarında görüleceği üzere beni tutuyorlar. Oradaki hiç kimse kavgayı ayırmıyor. Herkes bakıyordu. Eğer ben kardeşimi korumasaydım bu sefer belki de benim kardeşim yaşamayacaktı. Bu olay nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Yaşar A. ise, "Benim niyetim Ersoy'u öldürmek değildi. Böyle bir girişimde bulunmadım. Olay sırasında aracın içinde sıkıştım ve panikle kendimi korumak için bıçağı salladım. Bana yöneltilen suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Ben, kendi canımı kurtarmak için uğraştım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" diye konuştu.

İstinaf Mahkemesinin bozma kararı sonrası tutuklanan Hakan A. da "Ersoy ile husumetimiz olsa beni yanına yaklaştırmazdı. Benim Ersoy'a karşı eylemim olmadı. Ben yeğenimi kurtardım. Ben başka bir şey yapmadım. Mağdurum, tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Olayda hayatını kaybeden Ersoy Demirci'nin kızı E. Demirci ile eski eşi G.T. ve kardeşi E. Demirci de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yaşar A. ve kardeşi Aydoğan A.'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiği ve sanıkların sabıkalarının bulunmaması sebebiyle iyi hal indirimi uygulanarak cezaları 15'er yıla düşürüldü.

Kardeşlerin dayısı olan Hakan A. ise, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak sanığın cezasını 25 yıla düşürdü ve tutuklanmasına karar verdi. Burak Y.'nin ise suça iştirak ettiğine dair yeterli delil bulunamadığı için beraatına karar verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kastamonu'da Düğün Kavgası: 2 Kardeşe 15 Yıl, Dayıya 25 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 11:58:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Düğün Kavgası: 2 Kardeşe 15 Yıl, Dayıya 25 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.