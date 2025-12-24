Kastamonu'da Fırtına Uyarısı

Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 25 Aralık Perşembe günü gece saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle balıkçıların ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
