Kastamonu'da Fırtına Uyarısı

Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 25 Aralık Perşembe günü gece saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle balıkçıların ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.