Kastamonu'da Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Kastamonu'da Fırtına Uyarısı

07.02.2026 18:28
Kastamonu Valiliği, 7 Şubat'ta etkili olacak fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.

Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, 7 Şubat Cumartesi günü rüzgarın, batı ve kuzeybatıdan saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın 8 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği aktarıldı.

Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA

Kastamonu Valiliği, Doğal Afetler, Hava Durumu, Kastamonu, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
17:06
Diyarbakır’da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
Diyarbakır'da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
16:59
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
16:43
TÜVTÜRK’te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
TÜVTÜRK'te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
