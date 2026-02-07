Kastamonu'da Fırtına Uyarısı

Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, 7 Şubat Cumartesi günü rüzgarın, batı ve kuzeybatıdan saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın 8 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği aktarıldı.

Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.