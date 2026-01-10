Kastamonu\'da Gazeteciler Günü Satranç Turnuvası

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu Kastamonu Temsilciliği ile Kastamonu Gazeteciler Derneği tarafından Merkez Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu da destek verdi.

Açık kategorinin yanı sıra 14 yaş altı, 10 yaş altı ve 8 yaş altı olmak üzere 4 kategoride düzenlenen turnuvaya 200 sporcu katıldı.

Satranç İl temsilcisi Hilmi Böcek, AA muhabirine, katılımın oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Gazeteciler her zaman yanımızda. Yaptığımız tüm etkinliklerde bize destek veriyorlar. Bizler de bu özel günde gazetecilerle bir arada olmak istedik." dedi.

Turnuva sonunda açık kategoride Abdullah Veli Özcan, 14 yaş altında Utku Koç, 10 yaş altında Alper Balaban, 8 yaş altında da Ali Uras Kuşoğlu birinci oldu.

Dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.