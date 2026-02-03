Kastamonu'da Heyelan: Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Çatalzeytin- İnebolu kara yolunda ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

Çatalzeytin-İnebolu kara yolu Ginoğlu mevkisinde, karın erimesinin ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak yığını ve ağaç parçaları, kara yoluna indi. Yolun bir kısmı toprak ve ağaçla kaplandı. Karayolları 152'nci Şube Şefliği'ne bağlı ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı. Kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, sürücüler dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.

Haber: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu),