Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Haberin Videosunu İzleyin
Kastamonu\'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
03.01.2026 00:03  Güncelleme: 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kastamonu\'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
Haber Videosu

Kastamonu köylerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşınca günlük yaşam olumsuz etkilendi. Bu zorlu koşullarda, inekler de kendi boylarını aşan karın içinde yürümeye çalışırken sık sık beyaz örtünün içine gömüldü. Sevimli hayvanların mücadelesi izleyenleri de gülümsetti

Kastamonu'nun köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayvanlar için de zorlu anlar oluşturdu. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köy yollarında, inekler kendi boylarını aşan karda yürümeye çalışırken sık sık içine beyaz örtünün içine gömüldü. Bu sevimli mücadele, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

KARIN İÇİNDE SEVİMLİ MÜCADELE

Beyaz örtünün kapladığı yollarda ilerlemeye çalışan inekler, her adımda karda bata çıka ilerlemek zorunda kaldı. Kimi zaman karın içine gömülen hayvanlar, sabır ve kararlılık göstererek zor da olsa ahır kapısına ulaşmayı başardı. Zorlu şartlar, hayvanların azmini ortaya koyarken, izleyenler için eğlenceli ve sevimli bir görüntü oluşturdu.

O anlar köylüler tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Videolar, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü; bazıları hayvanların azmini övgüyle karşılarken, bazıları da görüntülerin sevimliliğine gülümsemekten kendini alamadı.

HEM ZORLUK HEM DE GÖRSEL ŞÖLEN

Kastamonu'da kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken, köy yollarının kapanması günlük yaşamı zorlaştırdı. Ancak karın altında mücadele eden ineklerin görüntüleri, doğanın zorluklarla birlikte sunduğu benzersiz ve büyüleyici manzarayı da gözler önüne serdi.

Hava Durumu, Kastamonu, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor
Mamdani’nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı Mamdani'nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:55:52. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.