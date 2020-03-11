Kastamonu'da iş makinesi kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da iş makinesi kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kastamonu'da iş makinesi kazası: 1 ölü

6 saat önce

Kastamonu'da iş makinesi kazası: 1 ölü Kastamonu-Devrekani karayolunda yoldan çıkan iş makinesi, karşı şeride geçti.

Kastamonu'da iş makinesi kazası: 1 ölü

KASTAMONU - Kastamonu- Devrekani karayolunda yoldan çıkan iş makinesi, karşı şeride geçti. Bu sırada araçtan düşen sürücü, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Devrekani karayolu Oyrak mevkisinde Gültekin Gündüz idaresindeki Ağlı Belediye Başkanlığına ait iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarında bulunan toprak yola girerek duran iş makinesinin sürücüsü Gültekin Gündüz ise iş makinesinden düşerek aracın altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Gündüz'ün cesedi, yapılan inceleme sonrasında Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kastamonu'da iş makinesi kazası: 1 ölü

Devrekani, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti 17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:36:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da iş makinesi kazası: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]