Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu çerçevede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 38 cep telefonu, 20 litre etil alkol, 34 sikke, yüzük, 2 tarihi obje ve dedektör ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler M.T, S.K. ve V.Ç. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
