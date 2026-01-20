Kastamonu'da Kayak Keyfi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde karla kaplı sokakta kayak yapan aile, renkli görüntüler oluşturdu.

Yarıyıl tatili için ilçeye gelen Melih Duman ve eşi Kübra, bölgede etkili olan kar yağışını keyifli hale getirmek istedi. Duman ailesi, Bahçe Mahallesi'nden ilçe merkezine giden yolu kayakla inerek eğlenceli anlar yaşadı.

Dar sokaktan kayakla inen Duman çifti, bu anları kamera ile kayıt altına aldı.

Vatandaşların meraklı bakışları arasında kayak yapan çiftin sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntüler ilgi gördü.