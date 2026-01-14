Kastamonu'da Kış Lastiği Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kastamonu'da Kış Lastiği Denetimleri Artırıldı

14.01.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, buzlanma nedeniyle kazaları önlemek için kış lastiği denetimlerini sıklaştırıyor.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından buzlanma sebepli kazaların önüne geçmek için kış lastiği denetimleri sıklaştırıldı.

Kastamonu'da, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren 33'ü yaralamalı, 29'u maddi hasarlı olmak üzere toplam 62 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 vatandaş hayatını kaybederken, 52 vatandaş ise yaralandı.Yapılan incelemelerde, kış lastiği kullanmayan araçların kazalara daha fazla karıştığının tespit edildiği belirtildi.

Kazaların önlenmesi için denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, sürücülere kış lastiği kullanılmasının önemi, hız limitleri ve takip mesafesine uyulması, araçlarda zincir ve çeki halatı bulundurulması ile ani fren ve ani manevralardan kaçınılması konularında bilgilendirmeler yapıyor.

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçlara ise cezai işlem uygulanıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Kastamonu, Jandarma, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kastamonu'da Kış Lastiği Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

17:02
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:55:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Kış Lastiği Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.