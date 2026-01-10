Kastamonu'da Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Kastamonu ve çevrelerinde beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre, bölgede rüzgarın güneyli yönlerden eserek saatteki hızının 90 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara yol açabileceği aktarıldı.

Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirilen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.