Kastamonu'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Kastamonu'da kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle kent merkezi ile 6 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre ve Abana ilçelerinde de taşımalı eğitime yarın ara verildi.