Kastamonu\'da Tefecilik Operasyonu: 10 Gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 11 farklı adreste eş zamanlı gerçekleştirilen 'tefecilik' operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarını işleyen şahıslara yönelik 11 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU