Kastamonu'da Uyuşturucu Davası Başladı

24.12.2025 15:33
Uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan F.D.'nin yargılanmasına Kastamonu'da başlandı.

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan sanık F.D. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın kişisel kullanımın çok üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalandığını belirterek, F.D'nin 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirten tutuklu sanık F.D, İstanbul'dan Kastamonu'ya getirilen uyuşturucu maddeleri sadece muhafaza ettiğini ve paketlerin içinde ne olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Pişman olduğunu dile getiren F.D, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mayıs 2025'te Kastamonu-Tosya kara yolu Elyakut köyü mevkisinde F.K. idaresindeki araç durdurulmuş, şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 1460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan F.D. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

