Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kastamonu
'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. İnebolu
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Abana
ve Bozkurt
Emniyet amirlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Abana, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İnebolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:55 Kaynak: AA
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