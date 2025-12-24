Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, sentetik ecza hapıyla yakalanan 3 şüpheli hakında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik, Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Taşköprü ilçesinde huzur ve güven ortamının devamlılığı için kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi. Denetimde, kapsamında 359 şahıs sorgulandı, 94 araç ve sürücünün sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde 5 araca idari para cezası uygulandı. 14 kıraathane, 2 kafeterya, 2 içkili mekan, 8 park ve bahçe, 6 okul çevresi, 14 metruk bina ve ayrıca ilçe civarında şüpheli şahısların bulunabileceği umuma açık alanlar kontrol edildi.

1 şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirilirken, şahsa adli işlem yapıldı. 1 araç içerisinde 3 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. - KASTAMONU