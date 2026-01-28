Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ile yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık, hapları satacağını, ancak uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, 2025 yılında Kastamonu-Tosya karayolu Elyakut köyü mevkiinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, F.D. idaresindeki araç durduruldu. Şüpheli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.D., tutuklandı.

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde F.D. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından dava açıldı.

İlk duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, kişisel kullanımın çok üzerinde çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesinden ötürü uyuşturucu ticareti suçunun oluştuğunu belirterek sanığın 15 ila 25 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"Hapları satacaktım kabul ediyorum ama uyuşturucu bana ait değildir"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık F.D., "Olay günü saat 10.30'da uyuşturucuyla yakalandım. Benim köyüme geldiler, Ceyhun ve Ayhan isimli arkadaşlarla görüştüm. Elyakut köyünde görüştük. Ayhan bana, '400 kutu ilaç alacağım' dedi. Ceyhun aracılığıyla Ayhan ile iletişim kurduk. Ben Ayhan'ın ismini duyuyordum ama hiç görmemiştim. Bu uyuşturucu madde bana ait değildir. Ele geçen uyuşturucu maddeleri kesinlikle kabul etmiyorum, tanıkların beyanlarını kabul etmiyorum, ikisi de yalan konuşuyorlar. Hapları satacaktım, kabul ediyorum. Ancak,İstanbul'dan gelen uyuşturucuları kabul etmiyorum. Jandarma arama yaptı. Evde uyuşturucu madde çıkınca köye götürdüler. Beni eve götürmeden önce jandarmalar evin etrafını çevirmiş, Ö. isimli şahıs evdeki uyuşturucuyu almaya gelmişti. Ben koli ile poşetlere koydum, kimyasal vardı. Elime bile almadım. Bu kadar uyuşturucuyu almaya ve satmaya benim gücüm yok, yetmez. Beni susturabilmek için acil avukat gönderdiler. Ben bu yüzden karakolda ve savcılıkta susma hakkımı kullandım. Benim karakolda olduğumu nereden biliyorlarmış. Uyuşturucular Ö.'nündü, hepsinin de satılacağı yerler belliydi" dedi.

"Yakalanan uyuşturucu bana ait değildir"

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.Ş. ise, "Yakalanan uyuşturucuyla ilgili benim bir bilgim ya da alakam yoktur. Uyuşturucu bana ait değildir. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Sanığın niye böyle bir şey söylediğini de bilmiyorum. Ben, Elyakut köyüne hiç gitmedim. Ben, ilk kez görüştüğüm, tanımadığım bir insana nasıl, 400 kutu ilaç ver diyeyim" diye konuştu.

"Yakalanan uyuşturucu maddeleriyle ilgili benim bir bilgim yoktur"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.T. de, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili bilgisinin olmadığını belirterek, "Sanık ile cezaevinde tanıştık. Sonra da ailecek görüşmeye başladık. Gözaltına alındıktan sonra annesinin ricası üzerine kendi avukatımı gönderdim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmada isimleri geçen şahısların HTS kayıtlarının incelenmesine ve F.D.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU