Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde belirlenen 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3-sayfa › Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
