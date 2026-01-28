Kastamonu'da Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
Kastamonu'da Uyuşturucu Yakalandı

28.01.2026 20:28
Kastamonu'da 21,65 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Kastamonu polis ekiplerince 21,65 gram sentetik kannobinoid hammaddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünün il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik kararlı mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince yapılan çalışmalar neticesinde, D100 karayolunda durdurulan araç ve araç içindeki 3 şahsın üstünde arama yapıldı. Yapılan aramada net ağırlığı 21,65 gram sentetik kannobinoid hammaddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

