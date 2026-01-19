Kastamonu'dan Kombi Zehirlenmesine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kastamonu'dan Kombi Zehirlenmesine Dikkat!

19.01.2026 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valiliği, kışta doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı.

Kastamonu Valiliği tarafından kış mevsiminde kombi kaynaklı yaşanabilecek zehirlenmelere karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan duyuruda, binaların çatı ve balkonlarında biriken buz sarkıtları ve kar birikintilerin doğalgaz kombilerinin baca kısmının hasar görmesine sebep olabileceği ve bu durumun karbonmonoksit zehirlenmelerine sebep olabileceği belirtildi. Kombilerin düzenli şekilde kontrolünün yapılması gerektiğinin belirtildiği duyuruda, havalandırma menfezlerinin kapatılmamasının da hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Duyuruda, "Bölgemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle binaların çatı ve balkonlarında biriken kar kütleleri ile buz sarkıtları, doğalgaz bacalarının yerinden çıkmasına ve hasar görmesine neden olabilmektedir. Güvenli doğalgaz kullanımı için bacaların iç ve dış ortamda kalan kısımları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ortamda temiz hava akışı sağlayan menfezler açık tutulmalı, kesinlikle kapatılmamalıdır. Bacaların ek yerleri sızdırma yapmayacak şekilde duvara sabitlesek monte edilmiş olmalıdır. Doğalgaz tesisatına ve kombi sistemine sertifikasız kişiler tarafından müdahale edilmemelidir. Kış mevsimi süresince vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almamları önem az etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu Valiliği, Yerel Haberler, Hava Durumu, Kastamonu, Güvenlik, 3-sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kastamonu'dan Kombi Zehirlenmesine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Manchester United’dan transfer yaptı Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
İrfan Can Kahveci’den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 18:55:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'dan Kombi Zehirlenmesine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.