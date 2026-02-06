Kastamonu Valisi'nden Deprem Anması - Son Dakika
Kastamonu Valisi'nden Deprem Anması

06.02.2026 12:20
Vali Dallı, depremde kaybedilenleri andı; birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirtti.

Yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı dileyen Dallı, milletçe kenetlendikleri, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güçlü örneklerinin sergilendiği günlerin unutulmayacağını, acıların paylaşılarak yaraların birlikte sarılacağını aktardı.

Dallı, "Asrın felaketinin ardından devletimizin güçlü iradesi, aziz milletimizin sarsılmaz dayanışmasıyla deprem bölgesinde yürütülen aralıksız çalışmalarla şehirlerimiz yeniden ayağa kaldırılmaya, yaralar sarılmaya, umutlar yeniden yeşermeye devam ediyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Deprem, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:59
