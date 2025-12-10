8 yıl hapis cezası olan cinayet hükümlüsü yorganların arasında yakalandı - Son Dakika
8 yıl hapis cezası olan cinayet hükümlüsü yorganların arasında yakalandı

10.12.2025 23:39
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 7 aydır firari olarak aranan ve yorganların arasına saklanarak izini kaybettirmeye çalışan 64 yaşındaki adam jandarmanın baskınında kıskıvrak yakalandı. Kasten öldürme suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari, saklandığı evde adeta "yorganların arasında görünmez olmaya" çalışsa da ekiplerden kaçamadı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan H.S. (64), jandarmanın baskınında yorganların arasına gizlenmiş şekilde yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde harekete geçen Kuyucak İlçe Jandarma ekipleri, firarinin Başaran Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyon sırasında ekipler, H.S.'yi odadaki yorganların altına gizlenmiş halde buldu.

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Haber: Melek FIRAT

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kuyucak, Cinayet, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

