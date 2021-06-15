Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin Mısır ile ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğini söyledi - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Mısır ile ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, başkent Doha'da Hedasi Barajı krizinin görüşüldüğü Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Katar-Mısır ilişkilerinin, körfez krizinin sona erdiği, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen zirvenin ardından olumlu yönde ilerlediğini kaydeden Al Sani, iki ülke arsında birçok sorunun çözüldüğünü dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar'ın Mısır ve tüm Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirmek için çaba sarf ettiğini belirtti.

Al Sani ayrıca, Mısır ve Katar arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve tarihi bağlara dayanan kardeşlik ilişkilerine geri dönülmesinin, iki ülkenin ortak arzusu olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 2017'de patlak veren Körfez krizinden bu yana ilk kez ülkesini ziyaret eden Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile dün başkent Doha'da bir araya gelmişti.

Görüşmede Filistin meselesi ve Libya'daki son durumlar ile bölgedeki gelişmeler ele alınmıştı.

Katar-Mısır ilişkilerinin normalleşme süreci

"Terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesen ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde ilişkileri normalleştirme yolunda ilk adımı attı.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan zirvede, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklandı.

Ambargo uygulayan bu ülkelerden Mısır, 18 Ocak'ta Katar uçaklarına hava sahasını açtı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, normalleşme adımları kapsamında ilk kez, 3 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin 12 Nisan'da ramazan dolayısıyla Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi aramasıyla El-Ula zirvesinden bu yana iki lider ilk kez doğrudan iletişim kurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 24 Mayıs'ta Mısır'a ikinci bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Katar Emiri'nin Sisi'ye davet mektubunu iletmişti.