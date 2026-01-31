Katar Dışişleri Bakanı Tahran'da Görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Tahran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğü bildirildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre Tahran'ı ziyaret eden Al Sani, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani ve Dışişleri Bakanı Erakçi ile bir araya geldi.

Akşam saatlerinde Tahran'a ulaşan Katarlı Bakan'ın, görüşmelerin ardından ülkesine döndüğü aktarıldı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Katar, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden biri olarak Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişini sağlıyor.