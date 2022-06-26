Katar Emiri Şeyh Temim, Cezayir ziyareti öncesinde Kahire 'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkeyi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed Al Sani ikili ilişkileri ve ortak öneme sahip konuları görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Katar Emiri Şeyh Temim ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor - Son Dakika

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