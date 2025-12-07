Katar: İsrail'in Suriye'ye Saldırıları Durdurulmalı - Son Dakika
Güncel

Katar: İsrail'in Suriye'ye Saldırıları Durdurulmalı

07.12.2025 20:16
Katar Dışişleri Bakanı Huleyfi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırganlığını durdurma çağrısı yaptı.

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırganlığının kabul edilemez olduğunu ve durdurulması gerektiğini belirtti.

Huleyfi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 23. Doha Forum kapsamındaki "Yeni Suriye'nin Bir Yılı: İlerlemeyi, Fırsatları ve Zorlukları Değerlendirmek" başlıklı panelde konuştu.

Konuşmasında Huleyfi, yeni Suriye'nin inşasında Katar'ın verdiği desteğin yanı sıra İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını da değerlendirdi.

Katar'ın Suriye halkına verdiği tam desteğe işaret eden Huleyfi, 14 yıldır bu duruşlarını değiştirmediklerini, Suriye halkının haklarını geri kazanması, Suriye'nin egemen bir ülke olması ve halkına daha iyi bir yaşam imkanı sunması için bunun doğru yol olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Huleyfi, Katar'ın insani yardımdan kalkınma ve eğitime kadar sahada aktif şekilde rol aldığını ve çeşitli projelerde Suriye hükümetiyle birlikte çalıştığını kaydetti.

Son bir yılda Suriye'de temel altyapı sektörlerine, havacılık, finans ve enerjiye odaklandıklarını belirten Huleyfi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve hükümetinin uluslararası yatırımcılara sunduğu ortamın, Suriye'nin gelecekte özel bir konuma gelmesini sağlayacak kritik bir unsur olduğunu ifade etti.

Suriye'nin güvenliği ve İsrail'in saldırıları

Suriye'de Katar'ı en çok endişelendiren mevzunun güvenlik olduğunu vurgulayan Huleyfi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bu konuyu görüştüklerini aktardı.

Suriye'de güvenliğin sağlanması ve halkın kendini güvende hissetmesinin son derece önemli olduğunun altını çizen Huleyfi, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırganlığı kabul edilemez ve durdurulması gerekir. Suriye'ye bu fırsatın verilmesi gerekiyor." dedi.

Uluslararası toplumu, Suriye'de ve Lübnan'da gerilimin tırmanmasını önlemeye çağıran Huleyfi, Suriyelilerin karşılaştığı güvenlik tehditleriyle mücadelede Suriye hükümetiyle daha yakın çalışmanın son derece kritik olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

