Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,41 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|43,500951
|-1,49
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111538
|-1,44
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056448
|-1,41
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|19,771530
|-1,40
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|38,578575
|-1,37
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,741985
|-1,37
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,516324
|-1,37
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,703981
|-1,29
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,030438
|-1,26
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|18,617862
|-1,22
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi