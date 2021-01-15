Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,41 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 43,500951 -1,49 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111538 -1,44 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056448 -1,41 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 19,771530 -1,40 QNB Finans Portföy Altın BYF 38,578575 -1,37 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,741985 -1,37 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,516324 -1,37 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,703981 -1,29 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,030438 -1,26 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 18,617862 -1,22 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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