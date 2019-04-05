Son Dakika Haberleri: Katıldıkları Kurslarda Meslek Öğreniyorlar

Katıldıkları Kurslarda Meslek Öğreniyorlar

7 dakika önce

Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce açılan kurslara katılan kadınlar meslek öğreniyor.

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Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce açılan kurslara katılan kadınlar meslek öğreniyor.

Kentte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 16 farklı alanda kurs açıldı.

Aşçılık, filografi, trikotaj, kuaförlük, dikiş-nakış, ahşap boyama ve okuma yazma gibi kurslara kadınlar ilgi gösteriyor.

İl Müdürü Bahri Aksoy, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 700 kursiyere mesleki eğitim verdiklerini söyledi.

"Her yıl el sanatı alanında kurslar açarak ilimizde yaşayan dezavantajlı kadınların ufuklarını büyütmeyi amaçlıyoruz." diyen Aksoy, kadınların yüzlerce ürün yaptığını aktardı.

Dezavantajlı kadınlara güzel bir ortamda üretim yapma imkanı sağladıklarını ifade eden Aksoy, "Amacımız üretilen ürünlerin bir yerde satarak kursiyerlerimize kaynak sağlamak. Kadınlar mükemmel işler ortaya çıkardı ve iş yeri açabilme öz güvelerine sahip oldular." dedi.

Kursiyer Menşure Özden de çivi ve telin birleşmesinden oluşan filografi sanatı ile kadınların güzel işler çıkardığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA

Muş, Güncel
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