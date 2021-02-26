Kavak OSB'ye yatırım yapacak firmalara bedelsiz arsa tahsisi - Son Dakika

Kavak OSB'ye yatırım yapacak firmalara bedelsiz arsa tahsisi

26.02.2021 21:10
Kavak OSB'ye yatırım yapacak firmalara bedelsiz arsa tahsisi, System.String[]

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Kavak Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırım yapacak firmalara bedelsiz arsa tahsisi yapıldığını açıkladı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Kavak Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırım yapacak firmalara bedelsiz arsa tahsisi yapıldığını açıkladı.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun'un Kavak ilçesindeki OSB'yi ziyaret ederek, inşaatı devam eden demir fabrikası ile ek bina inşaatı devam eden çelik fabrikasında incelemelerde bulundu. Vali Dağlı, firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Dört ulaşım ağına yakınlığıyla Kavak OSB'nin yatırımcıyı kendisine çeken pek çok avantajının olduğunu belirten Dağlı, "Kavak OSB'ye yatırım yapacak firmalara bedelsiz arsa tahsisi yapılmaktadır. Ayrıca OSB bölgesel teşvik uygulamasında 5. bölge avantajlarından yararlanmaktadır. Tüm firmalar faaliyete başladığında 3 bin 500 kişiyi istihdam etmesi planlanan Kavak OSB, yatırım yapan orta ve büyük ölçekli sanayi tesislerine sağladığı avantajlarla ihracatın artırılması ve ilave iş imkanları anlamında ilçemiz ve ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Kavak ilçesinde kamu kurumlarınca yürütülen çalışmalar ve Kovid-19 tedbirlerinin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, İlçe Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve ilçe müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. - SAMSUN

Kavak OSB'ye yatırım yapacak firmalara bedelsiz arsa tahsisi
Kavak OSB'ye yatırım yapacak firmalara bedelsiz arsa tahsisi
Kavak OSB'ye yatırım yapacak firmalara bedelsiz arsa tahsisi
Kavak OSB'ye yatırım yapacak firmalara bedelsiz arsa tahsisi

Yatırım, Samsun, Kavak, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kavak OSB'ye yatırım yapacak firmalara bedelsiz arsa tahsisi - Son Dakika Ekonomi


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