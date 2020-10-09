Kavak'ta can dostlar için örnek proje - Son Dakika

Kavak'ta can dostlar için örnek proje

09.10.2020 13:59
Kavak'ta can dostlar için örnek proje, System.String[]

Kavak ilçesinde Çözüm Sensin Derneği ve Kavak Belediyesi iş birliği ile sokak hayvanları için örnek bir proje hayata geçirildi.

Kavak ilçesinde Çözüm Sensin Derneği ve Kavak Belediyesi iş birliği ile sokak hayvanları için örnek bir proje hayata geçirildi.

Çözüm Sensin Derneği'nin Samsun'da her ilçeye sokak hayvanları için "Beslenme ve Barınma Alanı" projesinin ilki Kavak'ta yapılarak sokak hayvanlarına hizmet vermeye başladı. Açılışta konuşan Dernek Başkanı Gül İstanbullu, Kavak Belediyesi işbirliği ile hayat bulan çalışmanın örnek olmasını diledi.

Açılış töreninde Sokak hayvanlarına koruma ve bakım hizmetlerinin de verilebileceği projenin her ilçede oluşturulması gerektiğini belirten Çözüm Sensin Derneği Başkanı Gül İstanbullu, "Dernek olarak sokak hayvanları için geliştirdiğimiz Beslenme ve Barınma projesinin ilk örneğini Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun katkıları ile Kavak'ta hayata geçirdik. Bundan dolayı mutluluğumuz çok büyük" dedi.

Söz konusu alanın Samsun'da tüm ilçelere örnek teşkil etmesini isteyen İstanbullu, Kavak Belediyesi ile koordineli yaptıkları çalışmanın gerçekleşen ilk projeleri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu proje için Belediye Başkanı Sayın İbrahim Sarıcaoğlu ile görüşmelere başladık. Kendisine ilçede, aynı zamanda sokak hayvanlarına koruma ve bakım hizmetlerinin de verileceği bir beslenme ve barınma sahasına ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bunun üzerine bize Yeni Cami Mahallesi'nde bulunan bir araziyi tahsis ettiler. Hemen belediye ekibimizle çalışmalara başladık. Kulübeleri getirdik. Oluşturduğumuz saha şimdilik 100 köpek kapasiteli. Daha sonra ihtiyaca göre genişletme yaparak kapasiteyi 200'e çıkarmayı planlıyoruz. Şimdi sokaklardaki sahipsiz yavru köpekleri toplayıp buraya yerleştireceğiz. Altı aylık iken kısırlaştırmanın ardından sahiplenmek isteyen hayvansever vatandaşlarımıza dağıtımını yapacağız."

Kavak'ta hizmete giren Beslenme ve Barınma Alanı açılışına, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, CHP İlçe Başkanı Şakir Altun, İYİ Parti İlçe Başkanı Sefer Kırış, İlçe Jandarma Komutanı Furkan Göktürk, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri Komiser Seyfettin Güveli ve Polis Memuru Zafer Şıktar ile hayvansever vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kavak'ta can dostlar için örnek proje
Kavak'ta can dostlar için örnek proje

İbrahim Sarıcaoğlu, Sokak Hayvanları, Samsun, Kavak, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kavak'ta can dostlar için örnek proje - Son Dakika

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