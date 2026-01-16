Kavak\'ta Miraç Kandili idrak edildi

Samsun'un Kavak ilçesinde Miraç Kandili idrak edildi.
?Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kavak İlçe Başkanlığı tarafından Yörgüç Paşa Camii'nde gerçekleştirilen programda, dualar edildi, şehitlerin ruhuna ithaf edilmek üzere Kur'an-ı Kerim okundu.
Program sonrası cemmate, lokma tatlısı dağıtıldı.
?MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir de bu kutlu gecede programlarına eşlik eden hemşehrilerine teşekkür ederek iyi dileklerde bulundu.
