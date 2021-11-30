Kavaklı lise öğrencisi Esma Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

Kavaklı lise öğrencisi Esma Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Esma Demir, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Esma Demir, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, AA muhabirine, lise öğrencisi Esma Demir'in Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen ve 4 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlayan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katıldığını söyledi. Esma'nın Samsun Yıldız Gençlik Spor İzcilik Kulübü adına müsabakalara katıldığını dile getiren Büyük, "Öğrencimizin müsabakalarda gösterdiği başarı bizi oldukça memnun etmiştir. Öğrencimiz üçüncülük elde etmiştir. Kendisinin yetişmesinde katkı gösteren antrenörlerine ve okul müdürü Kenan Bilen'e teşekkür ediyor, başarılarının devamını dilerim." dedi.

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