Kavaklıdere'de köpek hırsızlığı - Son Dakika
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Kavaklıdere'de köpek hırsızlığı

22.07.2022 17:08
Kavaklıdere'de köpek hırsızlığı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir çağrı merkezinin otopark bahçesinde beslenen köpekler, tellerin üzerinden atlayarak içeri giren hırsızlar tarafından çalındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir çağrı merkezinin otopark bahçesinde beslenen köpekler, tellerin üzerinden atlayarak içeri giren hırsızlar tarafından çalındı. Köpeklerini arayan Ahmet Okan Koyuncu, "Bir görgü tanığı, Yeşilbayır bölgesinde apartmanların arasında kalmış bir gecekondudan bahsetti. Köpekleri orada görmüş ama sonuca ulaşamıyoruz" dedi.

Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi, Esat Caddesi üzerinde bulunan bir çağrı merkezinin otopark bahçesinde, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü iki köpek çalındı. Çalınan köpeklerine ulaşmaya çalışan Ahmet Okan Koyuncu, köpeklerinin çalındığına dair sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunduğunu ve paylaşımı gören görgü tanıklarının Yeşilbayır bölgesinde köpeklerin bir gecekonduda tutulduğunu öğrendiklerini ama aramaya gittiklerinde ulaşamadıklarını ifade etti.

"Bir tanesi sürekli ilaç kullanmak zorunda"

Köpeklerden bir tanesinin hasta ve ilaç kullanmak zorunda olduğunu belirten Koyuncu, "Köpekler bayramın 3'üncü günü sabah 05.00'e doğru eşkallerini tam seçemediğimiz iki genç tarafından tellerin üzerinden atlatmak koşuluyla çalındı. Bunlarla ilgili biz kamera kayıtlarıyla beraber karakola başvuru yaptık. 'Barınakları gezin, eşkalleri tespit edin, ondan sonra gelin' dendi. Mamak Belediyesi'nden bir ihbar aldık ve ihbar doğrultusunda Yeşilbayır bölgesinde bizim köpeklerimizi gördüklerini söylediler. Bölgeye gidip araştırmamızı yaptık. Mamak Belediyesi'nde Kutlu Düğün diye bir barınak varmış oraya gittik. Belediyeye gittiğimizde de köpeklerimizin orada olmadığını söylediler. Büyükşehir belediyesine yönlendirdiler. Büyükşehir belediyesine gittiğimizde orası zaten rehabilitasyon merkeziymiş. Hasta ve trafik kazasından gelen hayvanlara bakıyorlarmış. Orada da köpeklerimiz yok. Dolayısıyla biz köpeklerimizi bulamadık. Belki saklandı, belki kayboldu. Ne olduğuna dair hiçbir şey bilmiyoruz. Hayvanlar zaten yavru. Bir tanesi sürekli ilaç kullanmak zorunda" diye konuştu.

"Daha önce keşif yapmışlar burada"

Geçen Çarşamba günü de 3'üncü köpeğin bu kez de çağrı merkezi önünden çalındığını ifade eden Koyuncu, "Biri de dün değil evvelsi akşam kapımızın önünden çalındı. Akşam 08-10.00 civarında yine kapımızın önünden tasmasından tutup götürüyor birisi. Onunla ilgili de ayrıca araştırmalara başladık. Daha önce keşif yapmışlar burada, dolaşmışlar, nereden atlayacaklarına kadar hesap edip içeri atlayıp almışlar köpeklerimizi. Gündüz vakti normalde tasması olan bir köpeği iyi niyeti olan biri götürmeyecektir. Adam önce seviyor, tam eşkalini de göremiyoruz. Sonra tasmasından tutup götürüyor. Bu konuda köpeklerin zaten videoları sosyal medyada var. Bizi izleyenler acil bir şekilde bize dönüş yaparlarsa çok seviniriz. Onlar bizim elimizde büyüdü, küçücüklerdi. Bize dönen bir görgü tanığı vardı Yeşilbayır bölgesinde apartmanların arasında kalmış bir gecekondudan bahsetti. Köpekleri orada görmüş ama sonuca ulaşamıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kavaklıdere, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavaklıdere'de köpek hırsızlığı - Son Dakika

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