Kavgayı Ayırmak İsterken Ağır Yaralandı
1 saat önce
Adana'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Adana
'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, Yüreğir
ilçesi Atakent Mahallesi Yaşar Doğu
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Serkan
A. ile Sadullah B. kavga etmeye başladı. Bu sırada arkadaşları olan Ferhat A. tarafları üzerinden çıkardığı bıçakla korkutup ayırmak istedi. Olayı gören Bayram Ölmez ise Ferhat A.'nın elindeki bıçağı almak isterken bacağına saplanması sonucu yaralandı. Vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çok kan kaybeden Ölmez sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Ölmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri ise Serkan A. ile Ferhat A.'yı gözaltına aldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:21 Kaynak: İHA
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