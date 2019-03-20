Son Dakika Haberleri: Kavgayı Ayırmak İsterken Ağır Yaralandı

Kavgayı Ayırmak İsterken Ağır Yaralandı

1 saat önce

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kavgayı Ayırmak İsterken Ağır Yaralandı, System.String[]
Adana'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Serkan A. ile Sadullah B. kavga etmeye başladı. Bu sırada arkadaşları olan Ferhat A. tarafları üzerinden çıkardığı bıçakla korkutup ayırmak istedi. Olayı gören Bayram Ölmez ise Ferhat A.'nın elindeki bıçağı almak isterken bacağına saplanması sonucu yaralandı. Vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çok kan kaybeden Ölmez sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Ölmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise Serkan A. ile Ferhat A.'yı gözaltına aldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Atakent Mahallesi, Yüreğir, Serkan, Adana, 3. Sayfa
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