Kaya Parçası Evi Vurdu, Yardım Sözleri Verildi

'GEREKLİ YARDIMLARIN SAĞLANACAĞINI SÖYLEDİLER'

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde dağdan kopan büyük bir kaya parçasının duvarını delerek, yatak odasına girdiği evde yaşayan Yusuf Dayan'ın kardeşi İsmail Dayan, "Dün akşam evde otururken büyük bir gürültü duyduk. Odaya gittiğimizde büyük bir kaya parçasının eve düştüğünü ve duvarın yıkıldığını gördük. Olayın ardından AFAD ekipleri gelerek inceleme yaptı ve gerekli yardımların sağlanacağını söylediler" dedi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,